FOTO: Entregan anillo de compromiso a Kimberly Flores y no fue Edwin Luna

Cancún, Quintana Roo.- Hace algunas horas el famoso cantante de banda, Edwin Luna, mostró en sus redes sociales que su esposa Kimberly Flores había recibido una nueva propuesta de matrimonio y no fue de su parte.

De acuerdo con información del portal de la revista TVNotas, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey compartió una fotografía en la que exhibe el momento en el que dan el anillo de compromiso a la modelo originaria de Guatemala.

Resulta que la pareja se encontraba en un antro de Cancún cuando de pronto llegó un sujeto vestido de mariachi y se hincó frente a Kimberly para entregarle una argolla hecha con pequeños globos.

En la imagen se puede ver a la guapa empresaria de lo más sorprendida ante la propuesta, mientras que Edwin hace cara de enojo.

Cómo así que le quieren dar otro anillo a @kimfloresgz :( no no no jajaja", escribió el cantante.