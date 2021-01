Jennifer Lopez rompe en llanto durante su presentación de fin de año: "Perdimos demasiados"

Estados Unidos.- Jennifer Lopez cerró el 2020 tal y como lo comenzó, de una forma exitosa, pues la cantante latina participó en la fiesta de fin de año de Dick Clark's New Year's Rockin' Eve, donde también estrenó su tema In the Morning.

Sin embargo, a pesar de su emoción por estar en el importante concierto, Lopez, no pudo contener las lagrimas, debido a que terminó llorando, debido a que recordó todas las perdidas que sucedieron en el transcurso de este, mientras también recordó algunos de sus momentos más importantes y sobresalientes.

2020 casi ha terminado. Lo logramos. Lo logramos... Tenemos que pensar en el comienzo de este año, estar en una de las actuaciones más grandes de mi vida, Pero esta noche estamos haciendo las cosas de manera un poco diferente. Esta bien... Si este año nos enseñó algo, nos enseñó a estar agradecidos por lo que tenemos, a apreciar cada momento. Perdimos demasiados. Demasiados".

La cantante también mencionó que la noche de año nuevo, a pesar de que era bastante triste todo lo ocurrido, también era un buen momento para disfrutar de los seres queridos y divertirse para recibir el 2021 de la mejor forma. Es por esa razón, que decidió cantar su tema Dance Again.

Así que esta noche vamos a vivir, nos vamos a amar y nos ' vamos a bailar de nuevo. Y vamos a seguir soñando. Hace veinte años, canté esta canción y nunca la necesitamos más que esta noche".

New Years Rockin 'Eve de la cadena ABC también contó con las actuaciones de los artistas Cyndi Lauper, Billy Porter, Miley Cyrus y Nelly, entre otros. También se incluyó una entrevista con el nuevo presidente electo Joe Biden y la futura primera dama, su esposa, la Dra. Jill Biden.