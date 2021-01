Magda Rodríguez logró hacer huir a un hombre que coqueteaba con Andrea Escalona

Ciudad de México.- Magda Rodríguez quien tenía una excelente relación con su hija Andrea Escalona, también llegó a actuar como toda una mamá celosa al espantar un galán de su amada pequeña pues quería lo mejor para ella.

Quien era productora de Hoy logró que el hombre que coqueteaba con su hija saliera corriendo por el mal carácter que esta tuvo, pues todo sucedió en una salida al cine con la familia de Escalona donde Magda no planeaba abandonar la dieta, por ello no podía comer lo mismo que los demás, pero tenía mucha hambre hasta el punto del mal humor, siendo esto el inicio de la bomba.

El chico que salía con la conductora de Televisa logró pagar todos los platos rotos de quien sería su suegra pues el solo brindó su punto de vista y sugerencia para que Magda no rompiera su dieta, logrando que esta inmediatamente estallara en su contra.

Fue Andy quien dejó clarfo que el muchacho con el que salía salió corriendo pues no soportó que su madre le hablara de tal manera hasta el punto de decirle que "no era nada para decirte que podia y que no podia comer".