¡A un lado Manelyk! Brenda Zambrano deslumbra al lucir nuevo look: "Ella se ve mejor"

Ciudad de México.- Tras confirmar su ausencia del reality Acapulco Shore en su octava temporada, y pasar los recientes días instalándose en su nuevo departamento, ya que cabe recordar que hace apenas unas semanas Brenda Zambrano fue víctima de sucesos paranormales en su antigua casa, la novia de Guty Carrera luce un espectacular cambio de look.

Hace unas horas compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram; se trata de un par de fotografías en las que luce un nuevo corte que está muy en tendencia. La guapa modelo y exparticipante de Guerreros 2020 olvidó su larga cabellera y hoy dejó al descubierto sus hombros pues recortó su cabello a la altura de su barbilla.

No cabe la menor duda de que la guapa joven luce espectacular y su nueva imagen la hace resaltar aún más su bello rostro, pero como era de esperarse los comentarios de sus seguidores no tardaron en manifestarse. Muchos llenaron de halagos a Brenda, mientras que otros solo se encargaron de armar controversia y compararla con su excompañera de reality, Manelyk, con quien no llevaba buena relación.

Ahí va Manelyk a cortaste el cabello, ahí vas tu también" Te copiaste de Mane, ella se lo cortó primero".

Por si fuera poco, hace unas horas la joven de 27 años se sometió a una dinámica de preguntas a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde también le mencionan la comparación hacia Mane y la joven respondió, argumentando que el corte está en tendencia y ella no lo hizo por moda, sino porque su cabello estaba muy maltratado y necesitaba revitalizarlo.

Está en tendencia traer el pelo corto y no me lo corté porque esté en tendencia, ni porque quiera copiarle a alguien en 'look', sino porque lo tenía super maltratado y quiero que me crezca sano. Quiero tener el cabello largo y sano", contestó.

Fuente: Instagram @brendazambranoc