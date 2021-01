¡Abrió debate! Pepe Aguilar se burla de las censuras de Twitter y fans le responden

Ciudad de México.- Al parecer este sábado le llegó el cansancio emocional a Pepe Aguilar pues se las ingenió para en redes sociales dar su punto de vista sobre lo que está sucediendo con la pandemia a causa del Covid-19.

Con temor a un bloqueo, el cantante de regional mexicano también burló las censuras de Twitter pues expresó su punto de vista en un audio que compartió donde habló de la situación por la que esta red social ha pasado en los últimos días, dejando sin acceso a distintas figuras públicas.

Con miedo que me vayan a quitar mi cuenta o censurar porque ya no se sabe en estos tiempos con las opiniones que uno dice (...) ojalá que me den chance de seguir compartiendo mis loqueras y sé que muchos dirán dedícate a cantar, pero aquí todos estamos en el mismo barco", mencionó el artista.

Mientras que al llamar la atención de sus seguidores y demás usuarios de Internet de esta forma, el famoso que junto a su familia ha respetado lo mejor que puede la cuarentena, preguntó que si podrían cerrar el mundo por mínimo 15 días (incluyendo en esto aeropuertos y cancelación de viajes), con el fin de acabar con la pandemia.

Y aunque estaba seguro de lo que estaba diciendo, no dejó de inclinarse a dejar claro que es "ignorante con el tema" y aunque saldrán miles de expertos a tratar de explicarte, su punto de vista es que esos días saldrían más baratos que el resto del tiempo.

Pregunta de pandemia.

uD83EuDD14uD83EuDD14uD83EuDD14 pic.twitter.com/BfAZXxZdS3 — Pepe Aguilar (@PepeAguilar) January 30, 2021

Por lo que después de este tuit el debate no se hizo esperar ya que miles de usuarios empezaron inmediatamente a responderle su manera de permanecer activo, la forma en que lanza su conclusión al tema y la solución que este daría.

Todo colapsa".

Hubiera sido buena idea al comienzo de todo".

Todos los Gobiernos no estarán de acuerdo".

No es lo suficiente".

Fuente: Twitter @pepeaguilar