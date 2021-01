Ariadne Díaz reaparece y revela la tragedia que la alejó de las redes: “Ya estoy muy bien”

Ciudad de México.- Luego de haber estado ausente de las redes sociales durante varias semanas, la actriz Ariadne Díaz reaparece en Instagram para dar un mensaje y explicar el fuerte motivo que la llevó a mantenerse alejada de todos sus seguidores en los últimos días, pues asegura prefirió dedicarse a leer libros y esta es la razón.

A través de sus historias, en la mencionada red social, la pareja de Marcus Ornellas reveló que tras haber padecido Covid-19 meses atrás y haberlo superado, lamentablemente volvió a contagiarse por lo que permaneció aislada durante algunas semanas y prefirió distraerse en otras actividades y descansar de las redes sociales.

Lee también: "Quiero otro bebé": Ariadne Díaz confiesa querer convertirse en madre por segunda vez

La actriz asegura que a pesar de que la primera vez no la pasó tan mal, está recaída fue muy pesada pues tuvo síntomas más fuertes que la llevaron a permanecer en casa pero a pesar de ello, agradece que en ambas ocasiones haya salido adelante y asegura estar muy agradecida con su cuerpo por permitirle continuar.

Tuve Covid otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera pero, nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien. Me siento muy afortunada de que a pesar haber lidiado con esto dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve saturando muy bien, la segunda vez un dolor en el cuerpo nefasto y terrible. Pero, dentro de todo, siempre estuve bien”, declaró la actriz a través de videos cortos en sus historias de Instagram.