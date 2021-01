¡Feliz cumpleaños Eiza González! Estos han sido los escándalos más polémicos en su carrera

Ciudad de México.- Este sábado 30 de enero, el mundo del espectáculo se encuentra de manteles largos pues varios artistas celebran su llegada a este mundo. Como es el caso de la actriz Eiza González, quien arriba a sus 31 años de edad con una exitosa carrera en Hollywood.

Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil para la intérprete, pues para llegar hasta donde se encuentra tuvo que recorrer un largo camino lleno de altibajos, los cuales la mantienen en constante controversia, pues la siguen ayudando a ser una de las mujeres más admiradas en el mundo del espectáculo, pero, al mismo tiempo, rechazada por muchos otros.

La famosa actriz ha estado en boca de todos, por ello, este es un recuento de los escándalos más polémicos por los que ha tenido que atravesar para llegar a la cúspide de su carrera artística:

1.- Primer papel protagónico en una telenovela.

Cuando se confirmó que Eiza sería la protagonista de la telenovela Lola, érase una vez como pareja de Aaron Díaz, las críticas no se hicieron esperar pues muchos consideraban que la actriz no cumplía con los estándares de belleza para un protagónico y se le atribuyó a su madre, Glenda Reyna, haber utilizado sus influencias para que su hija obtuviera un papel tan importante en lugar de otras jóvenes con más experiencia.

2.- Impactante cambio físico

Sin duda alguna, el tema que más carga ha tenido sobre la actriz es su transformación física, pues muchos no han dejado de comparar su apariencia actual con la de sus inicios; aunque sin lugar a dudas la ha ayudado a lograr una importante carrera en el cine.

Aunque se especula que se necesitaron varias cirugías y muchos procedimientos estéticos para llegar al exitoso resultado, la actriz asegura que solo requirió de una simple operación de nariz para lograr el impresionante cambio.

3.- El famoso vestido amarillo

En el año 2018 Eiza González, dejó asombrada a la prensa internacional con un ajustado vestido amarillo de Ralph Lauren, durante su paso por la alfombra roja de los premios Oscar. No obstante, a los internautas mexicanos no les pareció un atuendo para tan importante evento ,debido a su color y sencillez, por lo que lejos de enorgullecerse, de inmediato viralizaron memes burlándose del look de la actriz.

4.- La tercera en discordia

Tras su llegada a Hollywood, en el 2013 fue captada de romance con el actor Liam Hemsworth, lo que le valió muchísimas críticas, pues el australiano recién había terminado su relación de años con Miley Cyrus. Esto provoco que la mexicana fuera señalada por los fans de la cantante como una 'roba novios', además de que tras la ventilación de las fotos donde aparecen besándose, Hemsworth acusó a Eiza de haber contratado a los paparazzi para que los captaran juntos y hacerse famosa a su costa.

5.- Supuesto olvido de sus raíces latinas

Tras mudarse a Estados Unidos, Eiza llamó la atención de sus seguidores en redes sociales por hacer todos sus post en inglés. Comentarios como. "Pero bueno escribes todo en inglés, ¿por qué?”, comenzaron a inundar su cuenta de Instagram y ante los insistentes cuestionamientos la actriz respondió.

Porque desde hace mucho existe un botón abajo que dice traducir. Y si escribo todo en inglés lo traduce al idioma que cualquier persona habla, incluyendo español. Y si pongo dos idiomas no lo reconoce". Ante las acusaciones de solo usar el idioma inglés porque se avergonzaba de sus raíces, la actriz aclaró.

No entiendo esta cosa de que porque escribo en un idioma global me sienta menos mexicana. Es querer buscar qué criticar, en mi opinión", recalcó.

Cuando todo parecía quedar en el olvido, Eiza fue captada recientemente por un grupo de periodistas en la ciudad de Los Ángeles, entre los que se encontraban varios reporteros latinos a quienes ella se negó a responder y solo contestó algunas palabras en inglés, por lo que de nueva cuenta fue duramente criticada.

Eiza González tiene una prometedora carrera como actriz de Hollywood y a sus 31 años puede estar orgullosa de sus éxitos logrados, sin embargo, su controvertida vida amorosa, su reservada personalidad y la relación tan fría que mantiene con la prensa, la mantienen como blanco de constantes críticas que sin duda llegan a lastimarla, como reveló recientemente durante una transmisión, en la que llorando, compartió su sentir al respecto.

Actualmente, Eiza González ha sido relacionada fuertemente criticada por aparecer al lado de una mujer en fotografías compartidas redes sociales, en situaciones muy comprometedoras. Aunque todo se trata de escenas de la película I Car a Lot, donde la actriz es protagonista.

