"Mejor deberían cuidarlo": Gustavo Adolfo Infante responde a amenazas de Vicente Fernández

Ciudad de México.- Luego de haberse visto envuelto en medio de la polémica, el famoso cantante, Don Vicente Fernández, decidió enfrentar el escándalo de las jóvenes que lo acusaron de acoso, a través de una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

En dicho dialogo, 'El Charro de Huentitán' aprovechó el espacio no solo para defenderse, sino que, además, se desquitó con algunos medios de comunicación y periodistas de espectáculos, como Gustavo Adolfo Infante a quien señaló de "amarra navajas".

Lee también: Conductores de 'Chisme no like' son criticados por parodiar polémica de Vicente Fernández

Por si fuera poco, el interprete de música ranchera amenazó al conductor del programa, De Primera Mano, al decir que: "le daría unas cachetadas".

Sin embargo, durante su reciente transmisión en vivo, en su canal de YouTube, Gustavo decidió responder a esta amenaza, señalando que Don Vicente ya debería retirarse y no seguir dando entrevistas.

Podría interesarte: ¡Sabor ranchero! Vicente Fernández y el mayor de los 'Potrillos' emocionan con trajes de charros

El señor, bien listo ¿verdad? Queriendo desviar la atención, 'es que a ese lo voy a cachetear', yo creo que estamos en otra época Vicente, en tu época no aceptabas un hígado gay porque entonces no podrías dormir con tu esposa así, yo creo que Don Vicente ya no debería dar entrevistas, deberían de cuidarlo", dijo Gustavo Adolfo Infante.