¿No era de Danilo? Michelle Renaud explica la polémica sobre el anillo a la venta

Este sábado 30 de enero, trascendió ante los medios, que la famosa actriz de telenovelas, Michelle Renaud, anunciaba a través de sus historias de Instagram que vendía un hermoso anillo de compromiso.

Sin embargo, esto rápidamente levanto serias sospechas, pues como bien se sabe, hace unos cuantos días, ella y el actor, Danilo Carrera, confirmaron su ruptura amorosa, luego de un largo tiempo de noviazgo.

Ante esto, miles de seguidores consideraron que esta elegante pieza de joyería se trataría de una propuesta fallida del galán de telenovelas hacia Michelle, por lo que ahora la actriz buscaría deshacerse de esto para olvidar su fallido romance.

Aunque, la famosa no comentó mucho en un principio, al cabo de unas cuantas horas, recurrió a sus redes sociales para informar que el anillo no era de ella o Danilo, si no más bien de un amigo, a quien buscó ayudar con la venta.

Oigan ya me escribieron hasta tías, así de, ‘¿De quién es ese anillo? ¿Cómo? El anillo está aquí, no, no se crean, es el anillo de un amigo, que le estoy ayudando a venderlo, así que bueno, por DM les contesto todas sus dudas", dijo Michelle Renaud.

