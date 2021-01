"No soy revista de chismes": Yuya cuenta por qué no habla sobre su vida privada

Ciudad de México.- Con la llegada de los youtubers e influencers, se volvió un tanto común ver a varias celebridades de Internet hablando y compartiendo con el mundo cosas sobre su vida privada, técnica que les permitió conectar con sus seguidores y conseguir más credibilidad.

No obstante, como bien se sabe, esto también puede acarrear consecuencias negativas, por lo que ahora, muchos han optado por separar lo público de lo privado, tal como reciente lo manifestó Yuya en su nuevo video de YouTube.

Lee también: Hermano de Yuya confiesa haber sufrido de una terrible depresión por la cuarentena

Entonces para mí, hablar de mi vida personal no tiene ningún sentido, yo me enfocó en hacer otro tipo de contenido y eventualmente sale una que otra cosita, también está bien, pero mi tirada no es hablar de mis cosas personales, porque estas me las disfruto…", dijo la influencer.