Paty Navidad crea su cuarta cuenta de Twitter y detalla cómo evitará que la suspendan

Ciudad de México.- La actriz mexicana, Paty Navidad, justificó las violentas protestas que se realizaron en el Capitolio de Estados Unidos en apoyo a Donald Trump y sumado a sus teorías conspirativas sobre el Covid-19, el pasado 8 de enero Twitter cerró su cuenta.

Tras esto, la artista de 47 años abrió dos cuentas más que corrieron con el mismo destino que la primera. Y aunque ella alega que se trata de un caso de violación a su derecho de libre expresión, todo indica a que está lejos de rendirse y por ello se creó un cuarto perfil en la red social.

Esto lo anunció este sábado por medio de Instagram, donde publicó un video en el que se aprecia su nueva cuenta llamada Luz de Verdad y donde explicó que se tomó un par de semanas para reflexionar y leer, llegó a la conclusión que no debía rendirse ante la plataforma.

Hola a todos mis bellos seguidores, les comunico que después de tomarme varios días para lectura y reflexión, vuelvo nuevamente con mi amigo que tanto me debe extrañar, mi queridísimo Twiter... ‘Jamás se le vence a quien nunca se rinde’... les dejo la foto de mi nueva cuenta @LuzDeVerdad1", escribió la famosa.

La estrella de telenovelas como La fea más bella, Juro que te amo y Mariana de la noche, también detalló que seguirá varios pasos para no volver a ser víctima de la “censura”; entre ellos está el “tener candados de seguridad para que no haya filtración ni entren los que no deben estar”.

Para concluir, Paty Navid aseguró que será un placer seguir compartiendo sus opiniones y diversos puntos de vista sobre lo que acontece en el mundo, en el país y mucho más; deseó que esta vez haya “más respeto a los derechos y libertades” de los que piensan diferente.

