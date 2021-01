¿Qué ha pasado con 'Junior P. Luche'? El actor Luis Manuel Ávila celebra 50 años de vida

Ciudad de México.- Hace 18 años, llegó a la televisión la serie de comedia escrita, dirigida y producida por el talentoso actor mexicano Eugenio Derbez, La Familia P.Luche. Sin saber que pronto se convertiría en uno de los programas más entrañables, queridos y exitosos en su género.

El show acaparó el gusto de la audiencia latinoamericana provocándole carcajadas con las peripecias de una disfuncional familia en la Ciudad Peluche a la que pertenecía el inolvidable 'Junior P. Luche', el hijo adoptivo de una pareja formada por los cómicos 'Federica' a quien daba vida la famosa actriz, Consuelo Duval y 'Ludovico', interpretado por Eugenio Derbez

Lee también: Actores de 'La Familia P.Luche' confiesan si han tenido problemas con Eugenio Derbez por los personajes

Junior en realidad era un policía de 30 años llamado 'Comandante Alighieri', quien pierde la memoria luego de ser arrollado por el personaje de Duval y , tras el accidente, cree tener 12 años por lo que la alocada familia lo adopta para evitar problemas con las autoridades. Cuando intentaba recobrar sus recuerdos, la familia conseguía golpearlo en la cabeza para causarle nuevamente amnesia y así es como termina acostumbrándose a su extraña familia.

Sin embargo, desde hace casi 9 años, la serie llegó a su fin y Luis Manuel Ávila, el actor que le dio vida a este emblemático personaje, ha experimentado muchos cambios en su vida. Por lo que poco se ha sabido de él tras haberse despedido de su papel.

Luis Manuel nació en la CDMX y desde siempre se sintió atraído por el medio artístico; sin embargo, en su juventud se decidió por estudiar Licenciatura en Administración en la UNAM, donde culminó sus estudios en la como uno de los mejores estudiantes con un rendimiento académico impecable donde también ingresó al teatro universitario y diversos talleres; así reafirmó su pasión por la actuación.

También te podría interesar: Actor de 'La Familia P. Luche' visita 'Sale el Sol' y emociona con alegre noticia

Tras trabajar en numerosas obras de teatro, el talentoso mexicano dio su salto a la televisión en 1996, al participar en el programa Hoy con Daniela. Desde entonces, comenzó a obtener papeles en diversas producciones como Derbez en cuando y, por supuesto, La familia P.Luche

Entre una temporada y otra, fue parte de exitosos proyectos como La fea más bella, Triunfo del amor, Camaleones, y Las tontas no van al cielo, por mencionar algunas. Tras finalmente grabar el último episodio de La familia Peluche, Luis continuó destacándose como actor en más telenovelas como Por ella soy Eva, Cásate conmigo, La tempestad, La vecina, El bienamado y Mi querida herencia.

View this post on Instagram

Sus últimas apariciones en la televisión han sido en el programa de comedia de Galavisión Los cousins, y más recientemente en el programa unitario de Televisa Como dice el dicho. Por otro lado, la última década también se ha dedicado a su faceta musical como cantante de música regional y otros géneros y ha lanzado numerosos sencillos, tanto en colaboración como en solitario, tales como Te olvidaré.

También podrías leer: A 8 años del final, integrantes de 'La Familia P.Luche' regresa a Televisa y se reúnen en 'Hoy'

View this post on Instagram

Con su talento y carisma, el eterno 'Junior P. Luche' cumple ya 50 años de los cuales ha dedicado la mayor parte a su carrera como actor y cantante. Sin embargo, el público lo sigue recordando especialmente por su personaje en La familia P.Luche, un papel que confesó no se quiere “sacar”.

View this post on Instagram

Nunca me lo quiero sacar. Es lo que le gusta a la gente, yo lo que siempre les comento es que ‘Junior’ me abre la puerta y yo me encargo de lo demás ... Siempre le agradeceré a 'Junior' el que me haya puesto en el ojo de la gente a nivel masivo, que la gente me conozca en todo el continente… De verdad, ha sido una bendición el personaje", confesó.