Conductora de 'Hoy' responde a quienes la acusan de encubrir abuso: "Es una raya más"

Ciudad de México.- Martha Figueroa, famosa periodista de espectáculos y conductora de Hoy, ha respondido a la prensa los cuestionamientos respecto a su pensamiento sobre que la están acusando de encubrir a su hijo, Alex Vaca, por haber abusado de una mujer hace varios años atrás, asegurando que estos señalamientos solo es "una raya más" a sus múltiples escándalos.

Hace un par de semanas, una mujer a través de Twitter acusó al hijo de Figueroa de haber abusado de ella después de haberla drogado con una bebida en una fiesta a la que aceptó ir con él, revelando que aunque se armó de valor para denunciarlo públicamente, Martha la amenazó para que eliminara todo lo que había dicho en redes sociales.

Ahora, Figueroa a la salida de Televisa se detuvo para hablar con la prensa, la cual le preguntó cual era su opinión de un punto periodístico sobre las acusaciones en su contra, a lo que ella mencionó que lo haría de un punto personal ya que no consideraba apropiado decir que por ser mujer, madre tenía derecho a dar una opinión, sino que como ser humano consideraba injusto todo lo dicho.

La conductora aseguró que consideraba que era algo muy grave el señalar a una persona y decir que había cometido un acto tan atroz como lo es una violación de una manera tan vaga, pues asegura que el decir me desmayé, no supe de mi, pero abusó de mi no era algo contundente.

No como periodista, como mamá, como persona, a mí me choca eso de soy mujer o soy hombre y por eso, o soy gay o esto, como persona, se estaba cometiendo... no era un jueguito, se estaba culpando de un delito a mi hijo por una acusación tan vaga como, abusó, no supe, me desmayé, estuve mucho tiempo sin saber pero abusó de mi", señaló Martha.

De igual manera y para finalizar, dijo que ella en ningún momento la había amenazado y que su hijo no estuvo en tal lugar como ella dijo, expresando que este escándalo solo era una raya más en la larga lista que tenía y que no sería el último.

Él no estuvo ahí, es completamente falso, no se vale que por eso lo etiqueten por algo tan grave y más en épocas como estas. No soy una amenazona y ahí está lo que puse, no tengo más que decir. Me seguirá lloviendo por los siglos de los siglos, es una raya más, pero no inventen que alguien es delincuente porque es algo grave", dijo la periodista.

