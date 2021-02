"Hubo muchos errores": Irina Baeva narra cómo se dio el romance con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Desde que se reveló su relación amorosa, Irina Baeva y Gabriel Soto se vieron enfrentados a una serie de críticas, pésimos comentarios, entre otras cosas, debido a que figuró una enorme polémica en el mundo del espectáculo.

Todo debido a que, según informes, él seguía casado con la actriz, Geraldine Bazán, sin embargo, todo podría ser distinto a lo que se cree, pues, en su reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz rusa contó como fue el enamoramiento con el galán de telenovelas.

Nosotros nos conocemos en la telenovela Vino el amor y nos llevamos súper bien. Como cualquier compañero de trabajo, nos contábamos cosas, compartíamos el set 24/7, llevas 11 meses grabando la novela, empezamos a trabajar en la obra de teatro que es mucha más convivencia. Nunca pasó nada de nada", dijo Irinia.

La joven artista extrajera contó, que luego de mucha convivencia, comenzó una relación de suma empatía el uno por el otro, pero señaló, que quien dio el primer paso fue él, pues con mucha honestidad, le confesó que se estaba separando de Geraldine y que sentía atracción por ella.

Conectábamos mucho, platicábamos mucho. Gabriel es la persona que da el primer paso y me dice: 'Hay un interés de por medio, me gustas'. Y con toda la honestidad y transparencia me dijo desde el día uno: 'Yo me estoy separando, la situación en mi familia está así, pero te lo quiero decir con toda la honestidad'. Creo que es muy válido porque muchas veces nos falta ese valor y empezamos con mentiras".

Ante la honestidad de Gabriel, Irina interpuso una serie de condiciones para poder estar juntos, pues señaló que no quería una relación a medias y que deseaba que las elecciones que él tomara fuesen por él mismo, no por ella, no obstante, ella considera que, aun así, las cosas pudieron ser algo precipitadas.

Se divorció, lo hizo por él y nosotros estamos felices; estamos en una relación sólida, en una relación basada en confianza y transparencia desde el día uno. En una relación de compromiso uno con el otro, donde podemos decir: 'Si mañana estamos mal, tú me lo dices y no vamos a hacer un relajo de esto'. Tan es así que vamos a formar una familia", agregó.

Irina hizo hincapié en que todo pudo ser un error, pues estar con un hombre separado, no divorciado le jugó de manera perjudicial, pero no se arrepiente de seguir su corazón.

Fuente: Milenio