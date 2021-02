Irina Beava rompe en llanto al recordar su dolorosa ruptura amorosa con este galán de Televisa

Ciudad de México.- Hay quienes dicen que el amor siempre duele, pues buenos o malos, estos siempre dejan huya en la vida de las personas, tal como recientemente lo contó la actriz, Irina Baeva.

La actriz rusa se presentó como la nueva invitada especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado, con quien sostuvo una amena entrevista, llena de emociones y recuerdos de sus inicios en la actuación.

En dicha charla, Irina recordó su anterior noviazgo con el actor venezolano, Emmanuel Palomares, de quien dijo haber estado muy enamorada, pero que, sin más, su relación acabó de la nada.

Irina Baeva recordó con mucho dolor los últimos tiempos de su relación, pues fue cuando llegó a sentirse bastante sola, pese a que estaba teniendo bastante éxito en la televisión, según contó la joven, ella buscó hacer lo posible por encender nuevamente la llama del amor, sin embargo, no fue suficiente.

La actriz rusa soltó algunas lágrimas al mencionar que llegó a cumplir algunos sueños estando sola, pues contó que consiguió comprar su primer auto al poco tiempo de romper con Emmanuel.

Yo me compré mi primer coche era un logro, yo llegué a la agencia, pagué todo el dinero, yo ahorré, tomé cuatro clases para aprender a manejar, llegué a la agencia compré mi coche y el día que entregan mi camioneta, no hay nadie, no hay amigas, no hay novio, papás, familia hermanas, no hubo nadie", dijo.