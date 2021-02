Kim Kardashian causa locura en Instagram con increíbles a la orilla del mar

Los Ángeles, EU.- La aclamada modelo y empresaria Kim Kardashian, posó para una pequeña sesión fotográfica en la que aprovechó para mostrar su increíble silueta con un ligero atuendo que la hizo lucir más radiante que nunca.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la estrella principal del programa Keeping Up with the Kardashians compartió una serie de instantáneas en las que se deja ver modelando a la orilla del mar utilizando un espectacular y pequeño bañador de dos piezas en color café.

En la publicación, la aún esposa del rapero Kenye West posó también con lentes de sol y un pañuelo en la cabeza, además de su ya característico bronceado. Todo esto dejó en evidencia la sorprendente anatomía que posee, sobre todo, su pequeña cintura y sus amplias caderas.

De forma casi inmediata, las imágenes de Kim Kardashian causaron sensación entre sus más de 202 millones de seguidores, quienes no se limitaron para dejarle miles de comentarios donde le hacen que es la artista más bella y exitosa del espectáculo estadounidense.

Fuente: Instagram @kimkardashian