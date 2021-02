"Me pidió disculpas": Lyn May habla sobre el escándalo que enfrentó contra Wanda Seux

Ciudad de México.- La famosa actriz y bailarina, Lyn May, es conocida por ser una imagen polémica en el medio artístico, pues ha lo largo de los años se enfrentó a varios escándalos, los cuales la tornaron en el ojo del huracán.

Uno de los más sonados, fue el pleito que sostuvo con su colega, la ahora fallecida vedette, Wanda Seux, quien presuntamente había hablado mal de sobre sus hijas.

En su reciente entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para El minuto que cambió mi destino, Lyn habló sobre el tema, destacando que ya perdonó a su amiga hace tiempo, pues dijo que descubrió que todo fue armado por los medios.

Eso no fue ella, eso lo armaba una persona para hacerle publicidad a ella, porque primero estaba conmigo esa persona, quien me trajo por todo… ya sabes, después metió a ella y ya me empezó a tirar aquella, siendo mi amiga, viviendo en la casa de ustedes".