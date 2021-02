"Me queda poco tiempo": Lyn May se lamenta por no poder instruir a su nieta en el medio artístico

Ciudad de México.- La famosa actriz y bailarina, Lyn May, recientemente participó en el programa de Gustavo Adolfo Infante, El Minuto que cambió mi destino, donde habló sobre su vida y compartió cosas poco conocidas de ella.

Sin embargo, en la entrevista destacó, que la artista no se siente del todo feliz, pues consideró que le hizo falta más tiempo, pues no disfruto de sus hijas tanto como hubiera querido.

Cosa que hoy le pesa más que nunca, pues al tener una nieta de cinco años, comentó sentirse frustrada al no poder instruirla en el medio del espectáculo, pues contó que la pequeña quiere ser artista o cantante.

Me faltó, me faltó, tengo una bebita que quiere ser artista, tiene cinco años, pero no voy poder darle clases, no podre llevarla a las clases, ella quiere ser artista, cantante y ya no tengo el tiempo para llevarla… me voy a morir, me falta media hora, diría mi mamá”, dijo Lyn May.