¿Por eso se casó con Felipe? Reina Isabel II fue rechazada por conde británico

Reino Unido.- Hace poco salió a luz el diario de Alateha Fitzalan, quien fue a mejor amiga de la Reina Isabel II, en el cual se reveló que cuando la monarca tenía alrededor de 16 años se enamoró del futuro conde de Euston, Hugh FitzRoy, quien rechazó desposarla pese a que para el Rey George VI y la Reina Isabel, 'La Reina Madre', era el candidato ideal para su hija.

Alateha, en su diario relató que desde que era una niña, ella, Isabel II y la Princesa Margarita se convirtieron en grandes amigas y pasaron mucho tiempo en el Castillo de Windsor refugiadas debido a la Segunda Guerra Mundial, pero no solo compartieron confidencias y un hogar, sino que ambas se enamoraron del mismo hombre, Hugh.

Hugh FitzRoy, era un chico de 22 años, conde de Euston y guardia granadero que en febrero de 1942 salió del Reino Unido para trabajar en el extranjero, lo que en el diario de Alathea parecía ser una despedida para siempre, a lo que ella se mostró devastada y además señaló que para la monarca de 94 años fue igual, a tal grado que pensó en escaparse y dejar su deber en la Corona.

La princesa Isabel me enseñó una carta de Hugh Euston dándole las gracias por su felicitación de Navidad. Es horrible que se vaya al extranjero, tal vez no vuelva nunca. Dijo que si realmente quería casarse con el hombre de sus sueños, se escaparía, pero sé que realmente no lo haría: su sentido del deber con su familia es demasiado fuerte, a pesar de que fue creada para una vida más sencilla", se lee en el diario.