Tras salir de 'Exatlón', Valery Carranza se pelea en TV Azteca con Samara Alcalá

Ciudad de México.- Valery Carranza, famosa y querida atleta de 'Héroes', recientemente ha compartido con sus millones de seguidores en Instagram que se ha involucrado en una feroz pelea con Samara Alcalá, su excompañera en Exatlón, la cual salió un par de semanas después de que ella abandonara las playas del reality deportivo de TV Azteca.

Valery alrededor de un mes fue eliminada de la competencia del Ajusco en una eliminación entre puras atletas de Héroes, lo que desató indignación entre miles de fans debido a que aseguran que Cecy 'Wushu' Álvarez le tendió una trampa para que saliera del programa y ella quedarse dentro de las playas, incluso miembros del equipo quejaron al respecto.

Tras su eliminación de Exatlón, Carranza fue invitada de La Resolana, donde participó en las parodias que 'El Capi' Pérez realizó en su honor, algo que ha sucedido ahora con Samara, quien salió del reality deportivo del Ajusco el pasado domingo 24 de enero, por lo que ha sido la nueva invitada del programa nocturno, al que ha asistido Valery nuevamente.

Durante su participación en el show nocturno del conductor de Venga la Alegría, ambas han protagonizado una interesante pelea, pero no por temas del reality del que formaron parte, sino que ambas se colocaron una botarga, Alcalá de cocodrilo y Carranza de borrego, para disputarse cual de estas eran la mejor.

Ante esto varios de sus millones de seguidores en redes sociales se pronunciaron al respecto, señalando que eran muy divertidas y que no podían esperar a verlas debatiéndose dentro de dichos trajes y ver quien de las dos ganaban.

No mam..., peleas de botargas, que chido", "Jajajaja qué bonitas", "No puedo esperar para verlas, qué lindas", "Ese si no me lo voy a perder prima", fueron algunos comentarios.