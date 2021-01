VIDEO: Hija de Jenni Rivera recibe severas acusaciones de ser una "roba maridos"

California, EU.- Jacqie Rivera, se encuentra en le centro de la polémica, luego de que una mujer llamada, Itzamar Narro, la acusara de quitarle a su marido.

Según Itzamar, la hija de la difunta cantante, Jenni Rivera, le dijo que, si se frecuentaba con su esposo, todo con el fin de presuntamente acercarlo más a Dios y la iglesia.

Lee también: Jacqie envía triste mensaje de cumpleaños a Jenni Rivera: "Te extraño Chunka"

A través de un video que ya circula por diversas plataformas, cuenta como es que sucedió la infidelidad hace tres años, por lo que ahora agradece que le quitara este peso de encima.

Podría interesarte: Prometida de Lupillo Rivera dedica románticas palabras al cantante por su cumpleaños

Narro mencionó, que descubrió todo poco antes de mudarse al estado de Oklahoma, cuando sus amistades le advirtieron de que le estaban poniendo el cuerno con Jacqie.

No obstante, descubrió que todo era verdad, luego de haber leído los mensajes que se compartían estos dos, motivo por el que no se quiso dejar y confrontó la hija de 'La Diva de la Banda'.

Sí llegamos a tener algo hace tiempo, como hace 10 años. Honestamente sólo trataba de acercarlo a Dios. No estaba enterada que estaba comprometido, eso no fue lo que él me dijo. Eres la mamá de Isaiah ¿verdad? Él me dijo que te mudaste a Miami", fue la respuesta que recibió de Jacqie.