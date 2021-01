Alejandra Guzmán revela en 'VLA' que extraña a Frida Sofía: "Quisiera abrazarla"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 4 de enero la famosa cantante Alejandra Guzmán concedió una entrevista exclusiva y muy íntima al programa Venga la Alegría, producción que se encuentra de manteles largos por sus primeros 15 años al aire.

Desde un jardín y conversando con el conductor Sergio Sepúlveda, la aclamada rockera mexicana decidió abrir su corazón y contar qué estuvo haciendo durante todo el confinamiento por el Covid-19 y qué aprendizaje le dejó estos meses de encierro.

Traté de esconderme en lugares que nadie conoce, hice manualidades, aprendí a cocinar, a hacer pasteles, casitas para mis pájaros, me puse a hacer actuación, sí han sido retos para mí", comentó.

'La Guzmán' decidió sincerarse frente a las cámaras y confesó que le encantaría volver a reencontrarse con su hija Frida Sofía, con quien no convive desde hace meses debido a un pleito que tienen por las polémicas declaraciones de la joven y hasta acusarla de quitarle a su exnovio.

Asimismo, la intérprete de Llama por favor relató que estos meses también le sirvieron para volver a encaminarse.

Tuve que hacer cambios muy drásticos y radicales, pienso que yo me sentía estancada y tuve que hacer un cambio. Y lo logré, me dio miedo, pero me aventé. Creo en lo que viene y que puedo lograr algo mejor”.