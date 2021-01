Andrea Legarreta revela sus secretos para lucir joven y radiante a sus casi 50 años

Ciudad de México.- Andrea Legarreta reveló sentirse muy halagada y bastante afortunada de verse mejor que nunca, luego de que los reporteros se sorprendieran de que este año cumplirá 50 años de edad.

En julio, el 12 de julio cumplo, soy del 71, igual Erik, este 30 de enero cumple 50 también, somos del mismo año", comentó la titular del matutino Hoy.

Ante algunos comentarios de los periodistas sobre si se llega a ver en un futuro como Maribel Guardia, la esposa de Erik Rubín replicó:

Uy no, Maribel Guardia es extraterrestre, es maravillosamente hermosa, siempre le digo 'tú no eres de este planeta', ¡ojalá!, nunca me he visto como ella, ni en los 15 años".

Yo creo que tiene que ver con tu estilo de vida, he vivido muchas cosas; sin embargo, he tenido una vida saludable en general, o sea soy gozosa sin necesidad de adicciones, me alimento bien en general, me cuido mucho la piel, uso protector solar desde hace muchos años, casi desde que salió… y creo que también reflejamos la vida que llevamos", dijo sobre sus secretos para lucir joven y radiante.

Finalmente, sobre su interés de recurrir a las cirugías estéticas, Legarreta explicó: "No, la verdad no, y no lo critico eh, cada quién tiene derecho a hacerse sus cositas y eso; sin embargo, siento que a lo mejor primero intentar hacerlo de la manera más natural posible y a través de ejercicio yo he visto grandes cambios en muchas personas.