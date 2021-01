Gerry Marsden muere a los 78 años y Paul McCartney reacciona con sentimental mensaje

Londres, Reino Unido.- El mundo del Rock está de luto, pues según informa el medio AP, Gerry Marsden, quien era el cantante principal de la legendaria banda británica de la década de los 60, Gerry and the Pacemakers, murió este domingo 3 de enero a los 78 años.

La familia del difunto cantante, confirmó a los medios que la muerte de Marsden no estaba relacionada con la enfermedad del coronavirus, mientras que su amigo Pete Price dijo que el artista murió después de una breve enfermedad relacionada con una infección cardíaca.

Tras la triste noticia, el cantante Paul McCartney, quien fue cantante de The Beatles, recordó el legado del difunto Gerry Marsden mencionando que ambos eran de Liverpool, así como que también destacó que al inicio de sus carreras fueron rivales, pero que eso no evitaba sentirse completamente devastado por la noticia. Así mismo, también compartió un sentimental mensaje en Twitter.

Gerry fue un compañero de nuestros primeros días en Liverpool. Él y su grupo eran nuestros mayores rivales en la escena local. Sus inolvidables interpretaciones de I'll Never Walk Alone y Ferry Cross the Mersey permanecen en el corazón de muchas personas como recordatorios de un momento alegre en la música británica, escribió

Mi más sentido pésame para su esposa Pauline y su familia. Nos vemos, Gerry. Siempre te recordaré con una sonrisa", terminó

Gerry Marsden fue un reconocido cantautor, músico y personalidad televisiva de Inglaterra, pero fue más conocido por ser el líder de la banda Gerry and the Pacemakers, el cual, el segundo grupo más exitoso de Liverpool, después de The Beatles, además de que tuvo algunos éxitos en Estados Unidos.