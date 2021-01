Muere Tanya Roberts a los 65 años, conocida por interpretar a una 'Chica Bond'

Estados Unidos.- Tanya Roberts, actriz que participó en la película James Bond, A View to a Kill, e interpretó a 'Midge Pinciotti' en la famosa comedia That '70s Show de Fox, murió este pasado 3 de enero, sin embargo, la artista había colapsado previamente mientras paseaba a sus perros el 24 de diciembre.

Luego, de ese fuerte momento, Roberts fue llevada a un hospital y se le puso un ventilador, según mencionan medios como People y TMZ, no se ha dado la causa exacta de la muerte, pero, los médicos ya confirmaron que la artista no murió de coronavirus, así mismo, declaran que ella no había padecido síntomas de alguna otra enfermedad tiempo atrás.

Antes de comenzar su trayectoria como actriz, Tanya tuvo una destacable carrera como modelo y apareció en anuncios de televisión antes de conseguir su papel cinematográfico más notable con A View to a Kill, donde interpretó a 'Stacey Sutton', una geóloga estadounidense que se convierte en el objetivo del villano.

Después de eso, participó en algunas películas durante la década de los 80 y 90. Además, tuvo un papel recurrente en la serie That '70's ​​Show como la madre de 'Donna Pinciotti', la cual fue interpretada por la actriz Laura Prepon.