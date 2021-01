Pepe Aguilar revele inédita foto y comprueba que fue "chiquito y bonito"

Ciudad de México.- El pasado domingo fue el momento perfecto para que Pepe Aguilar se convenciera de revelar en sus redes sociales una inédita fotografía de su niñez que se volvió la sensación de sus incondicionales seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram es donde el cantante de regional mexicano decidió dejarse ver de tal manera, sin imaginar lo que esto traería pues solo pretendí dar un mensaje sobre esta esta etapa para "nunca olvidar al niño interno porque la vida es tremendamente corta y cada momento es irrepetible".

"Les tenemos un pequeño mensaje, que a estas alturas del partido ya va con pleno conocimiento de causa: No perder tiempo en caprichos y dramas 'egoicos', mantenerse siempre abierto a lo que no conoces, si no te gusta tu mundo y lo quieres cambiar; empieza por cambiarte a ti mismo porque es lo único que realmente puedes cambiar", destacó.

Mientras que usuarios de Internet no se hicieron esperar para aparecer en los comentarios de la publicación donde una de sus fans fue en la encargada de causar furor al comentar "fuiste chiquito y bonito", haciendo reír a los demás e incluso que hasta el cantante reaccionara confirmando esto.