"Quiero otro bebé": Ariadne Díaz confiesa querer convertirse en madre por segunda vez

Ciudad de México.- A pesar de que se retiró del medio artístico, la actriz, Ariadne Díaz, sigue siendo bastante querida por público que la vio crecer como la celebridad que es, pues en redes sociales sigue en contacto con sus fans.

En Instagram, la artista decidió hacer una dinámica de preguntas y respuestas junto a su hijo, Diego, donde reveló que le gustaría tener más hijos.

Yo no tengo hermanos, soy hija única y creo que esa es la principal razón por la cual sí quiero tener otro bebé, porque honestamente yo feliz me quedaba sólo con Diego, pero nomás como para que viva eso que yo no viví", dijo la actriz.