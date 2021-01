Rosé del grupo de K-Pop BlackPink, se convierte en el nuevo rostro de Yves Saint Laurent

Seúl, Corea del Sur.- Los fanáticos de BlackPink están completamente emocionados y esto es gracias a las primeras imágenes promocionales de una de sus integrantes, Rosé, siendo el nuevo rostro de YSL Beauty, la línea de maquillaje, perfumes, cuidado de la piel y cosmética de la marca Yves Saint Laurent.

Sin embargo, a pesar de que las imágenes son recientes, Rosé se hizo embajadora oficial de Yves Saint Laurent en junio del año pasado. Pero, sigue siendo un gran logro tanto para ella como para la banda, pues es la primera embajadora global de la marca desde su creación hace 59 años, por lo que ella expresó sus sentimientos al respecto.

Todavía no puedo creer que soy el embajador mundial, que representa una marca que siempre me ha parecido genial. Es un honor. También me acerqué al director creativo Antony Vaccarello, y estoy aprendiendo mucho de su creatividad, experiencia y humanidad. Es maravilloso poder trabajar con una persona tan maravillosa”, dijo la cantante