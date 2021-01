Sia cuenta su experiencia como madre tras adoptar a dos adolescentes: "Es difícil"

Canberra, Australia.- Recientemente, la cantante y compositora australiana, Sia, habló en una entrevista de diversos temas importantes de su vida y de algunos de sus futuros trabajos o proyectos para el programa de televisión australiano The Project.

Durante la conversación, la cantante no dudó en hablar sobre como ha sido su vida tras convertirse en madre de dos adolescentes que adoptó en 2019 y declaró que ha sido un camino bastante difícil y doloroso, pero también comentó que eso ha sido bastante gratificante.

Es difícil... Ha sido doloroso y gratificante y todo lo que puedo decir es que solo tengo que seguir recordándoles que yo estaré aquí, nunca iré a ninguna parte, y los amo... Creo que da miedo que alguien diga 'Te amaré por siempre' cuando has estado en 28 hogares diferentes toda tu vida".

Esta no es la primera vez que la cantante habla sobre sus dos hijos, previamente había comentado durante una entrevista con The Morning Mash Up de SiriusXM en 2020, que ahora habían más miembros en su familia y declaró que los amaba, además de señalar que estaba feliz porque finalmente tendrían un hogar.

De hecho, adopté a dos hijos el año pasado. Ambos tenían 18, y ahora ambos tienen 19... Ellos estaban envejeciendo fuera del sistema de cuidado de crianza. Sí, y los amo".

La cantante también había comentado que su idea de adoptar a uno de sus hijos surgió cuando vio un documental donde él aparecía y se enteró que no tenía familia, lo terminó buscando y cuando lo encontró, también decidió adoptar a su mejor amigo.