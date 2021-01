Actor de Televisa revela que Armando Manzanero falleció días antes de revelarse su muerte

Ciudad de México.- Tras varios días del trágico deceso del cantante y compositor mexicano Armando Manzanero la cual fue anunciada el pasado lunes 28 de diciembre del 2020, una nueva revelación con respecto a la muerte del cantante ha dejado a muchos impactados.

Esto se debe a el actor Alejandro Tommasi aseguró que el deceso del cantautor ocurrió días antes, argumentando que el ya había publicado respecto a eso antes, asegurando que lo supo gracias a una fuente muy cercana y que estaba seguro que no había sido la fecha en que se mencionó.

El medio Agencia México también comentó que el actor quizás se reservó la noticia debido a que tal vez no quería que los medios molestaran o incomodara a la familia en esos momentos tan difíciles y que por esa razón, avisaron hasta cuando había sido incinerado.

A mí me dijeron ‘no, no ha fallecido, está muy bien en el hospital', lo que pasa es que la familia no lo quiso decir hasta después, para evitar que la prensa se fuera encima el fin de semana. En fin, creo que lo dijeron hasta el domingo, ya lo habían incinerado, ya la familia había tomado su lugar, ¿sí me explico?...".