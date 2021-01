Armando Manzanero: Tras morir por Covid-19, exhiben pelea familiar por la herencia

Ciudad de México.- A poco más de una semana del lamentable deceso del intérprete Armando Manzanero por Covid-19, se ha revelado que esta noticia dividió a la familia del cantautor yucateco.

Según manifestó una amiga de los consanguíneos del artista a una publicación de circulación nacional, Juan Pablo Manzanero se encuentra muy enojado con la mayoría de sus hermanos, y la prueba de ello son sus recientes declaraciones, donde los acusó de irresponsables por celebrar el cumpleaños de su padre sin medidas de sana distancia.

Lee también: Susana Zabaleta comparte lo que mejor aprendió del fallecido cantante, Armando Manzanero

Sin embargo, la fuente aseguró que la peor diferencia entre ellos está por venir y tiene que ver con la herencia.

Don Armando tenía una fortuna de casi 800 millones de pesos, y María Elena ha dicho que su papá todo lo repartió en vida, pero eso dice ella. Está pendiente cómo repartirán las regalías, que generan millones, y lo que es verdad es que la muerte de Don Armando generó rencillas en toda su familia", contó.

De acuerdo a la íntima de la familia Manzanero el problema surge por la forma en que se repartirá esta parte importante de la herencia del mexicano.

"Él siempre fue generoso, a sus siete hijos y a su esposa (Laura Elena Villa) les heredó en vida, les dio propiedades y dinero en efectivo, pero ahora lo peligroso es el tema de las regalías. La Sociedad de Autores y Compositores entrega trimestralmente el dinero de las regalías (honorarios por el uso comercial de las canciones de los autores), pero cuando se trata de un testamento con varios herederos, no deposita la parte correspondiente a cada beneficiario, sino que se pide que en el testamento se deje a un albacea, que es el que, de acuerdo a la ley, tiene que repartir a los demás herederos el dinero en partes iguales", declaró.

Posteriormente, esta persona refirió que el intérprete de Adoro designó a un albacea para este caso, pero Juan Pablo no estuvo de acuerdo con esa decisión.

Podría interesarte: Se revela qué será de la herencia de Armando Manzanero tras su lamentable muerte

"Don Armando dejó testamento y nos llegó a comentar que había establecido que el dinero de las regalías sería repartido en partes iguales entre Laura Elena y sus siete hijos, así todos recibirían cantidades millonarias. Hasta hace dos años, don Armando comentaba que había puesto a Diego, que en los últimos 10 años le había ayudado con su carrera y agendando fechas y todo eso. No sé si lo habrá cambiado en los últimos meses, pero esa había sido su decisión y ya había generado conflicto, y si se confirma, puede ponerse peor. Juan Pablo, el hijo menor de Don Armando, no estaba de acuerdo con la decisión, pues nunca se ha llevado bien con Diego, le tiene desconfianza y piensa que este puede entregarle cuentas incorrectas, por eso se oponía. De hecho, intentaba convencer a su papá para que cambiara de decisión, pero no se imaginaba que este fallecería", detalló.

Por último, la fuente reveló que, de confirmarse esta información, el hijo menor de Manzanero no aceptará el deseo de su padre.

"En unos días se leerá el testamento y en caso de confirmarse esto, Juan Pablo ha dicho que impugnaría esa decisión. Él quisiera tener el control; sus medios hermanos no lo quieren, muchas veces lo han hecho a un lado y teme que hagan lo mismo esta vez y no le den lo que cree que le corresponde. Sus hermanos mayores no lo quieren y la viuda de su papá tampoco, en todo caso podría ser Rodrigo que, al igual que él, siempre ha sido relegado por sus otros hermanos", concluyó.