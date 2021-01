Ashley Tisdale revela que no planea ver 'High School Musical' con su hija

Estados Unidos.- La cantante y actriz de 35 años, Ashley Tisdale, que actualmente está esperando su primer hijo con su esposo Christopher French, construyó una gran currículum del entretenimiento familiar como estrella de Disney Channel.

Esto se debe a que la actriz dio vida 'Maddie' en la popular serie Zack y Cody: Gemelos en acción e incluso prestó su voz para 'Candace' en la caricatura Phineas y Ferb, y su rol más popular como 'Sharpay Evans' en High School Musical, por lo que los proyectos pasados ​​de la actriz, son perfecto contenido para que su bebé que está por nacer pueda verlo algún día.

Sin embargo, ella opina lo contrario y comentó que no piensa mostrarle a su hija nada en lo que haya participado. Además, reveló que ni siquiera su esposo ha visto alguna película de High School Musical, a pesar de que ya llevan más de 6 años casados, puesto que ella no disfruta de verse actuando.

Personalmente, no veo mis propias cosa... Además, mi esposo casi no ha visto nada en lo que yo esté. Creo que acabo de mostrarle High School Musical este año, y llevamos seis años casados ​​en este momento . Y esa ni siquiera era la película completa . No soy alguien a quien le guste mirarme a mí mismo ".