 Belinda sufre la triste pérdida de un ser querido: "No puedo expresar mi dolor"

Ciudad de México.- La actriz y cantante Belinda se encuentra de luto, pues este martes informó sobre el fallecimiento de un ser muy cercano a ella que la acompañó durante 13 años de su vida.

Por medio de sus historias de Instagram, la novia de Christian Nodal compartió varias fotografías acompañadas de texto donde reveló que su querido perrito chihuahueño llamado Gizmo perdió la vida este día.

Lee también: VIDEO: Belinda da la bienvenida al 2021 desde la playa y más guapa que nunca

La tristeza más grande, se me fue mi compañerito, mi Gizmo, mi angelito guardián, 13 años juntos. No puedo expresar el dolor que siento en mi corazón, en mi pecho. Nunca te olvidaré. Gracias por todo lo que me diste. Por darme amor sin pedir nada a cambio, por estar conmigo incondicionalmente a mi lado. Te amo, mi bebé.”