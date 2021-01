Dua Lipa causa furor con espectacular cambio de 'look' para 'Vogue': "Diosa"

Estados Unidos.- La guapa y querida cantante británica, Dua Lipa, ha causado un gran furor en sus redes sociales al aparecer con un espectacular cambio de 'look' que ha dejado boquiabiertos a más de uno, mientras posa para la portada de la revista Vogue.

Dua posó para las cámaras de la famosa revista en su edición británica, la cuál será lanzada el próximo mes de febrero, con un precioso vestido negro, que ha maravillado y la ha hecho acreedora de miles de halagos que le expresan se ve "perfecta".

Ante esto la guapa y querida cantante ha sido acreedora de miles de halagos que señalan que el que cambiara del negro largo al rubio corto le ha quedado de maravilla, haciéndola ver mucho más "hermosa" y "divina" de lo que ya es.

Mi Leo favorita", "Reina hermosa", "Diosa, preciosa, divina, te amo", "Mi amor platónico", "Dua, Dua, hermosa, hermosa", "Divinidad", "Mujer perfecta, te adoro, me encantas", "Maravillosa", "Toda una reina divina que me encanta", fueron algunos de los comentarios por su 'look'.