'El Capi' Pérez sale en defensa de 'Wushu' ante acusaciones de trampa en 'Exatlón': "Cab..."

Ciudad de México.- 'El Capi' Pérez, famoso conductor de Venga la Alegría, mediante sus historias de Instagram ha salido en defensa de Cecy 'Wushu' Álvarez después de que los 'Héroes' la atacaron por haber eliminado a Valery Carranza de Exatlón señalando que le hizo trampa, lo que este asegura no fue así y que solo lo logró por ser una "chin..." y merece estar en la competencia de TV Azteca.

El pasado domingo 3 de diciembre Carranza fue eliminada de la competencia por 'Wushu', quién momentos antes había dicho que se quería ir de regreso a casa pues sentía el rechazo de todos, lo que afirma que solamente lo hizo como estrategia para desconcentrar a Valery y hacerla perder.

Sin embargo, 'El Capi' aseguro que eso son puras "pend..." y siente que la artemarcialista se merece estar ahí en el reality porque fue más "chin...", por lo que no deberían de atacarla de esa manera.

Ahora resulta que la gente no puede recapacitar y si Valery no está ahí es porque 'Wushu' jugó más chingón. En resumen es una pen... lo que le estaban diciendo... No importa lo que digas, si eres chin.... en un circuito te mereces quedar. Ve nomás como la tienen de tanto chillar estos cab...", expresó Pérez en sus historias.