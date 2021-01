Karina Ortegón muestra foto de golpes que le propinó Vicente Fernández Jr: "Viví un infierno"

Ciudad de México.- A pesar de que hace algunas semanas se mostró un video en el que se muestra aparentemente que Karina Ortegón y Vicente Fernández Jr. habían acabado su relación en los mejores términos, ella volvió a asegurar que no es así.

La mujer de 39 años brindó una entrevista exclusiva a la revista TVNotas para relatar todo lo que vivió mientras estaba casada con el cantante de regional mexicano y habitaban el mismo hogar.

Viví un infierno total en su casa, fue lo peor que me pudo haber pasado, me hizo entrar en crisis emocional y de salud".

A pesar de que él lo ha negado tajantemente, Karina volvió a señalar que había denunciado a Vicente Jr. por violencia familiar.

Ortegón explicó que el pasado mes de enero del 2020 decidió salir definitivamente del domicilio del hijo de 'Don Chente' pues estaba cansada de sus maltratos y celos enfermizos que tenía sin que ella le diera motivos.

Todo el día estaba detrás de mí, viendo qué hacía; me quiso alejar de mis hijos, amistades y de mi familia, me tenía asfixiada".

Por primera vez, Karina compartió con TVNotas una instantánea en la que aparece con algunos moretones y golpes, los cuales presuntamente le propinó su exesposo.

Ojalá el señor tuviera los pantalones de enseñar los videos de ese 9 y 10 de enero de 2020, pero no lo va a hacer porque no le conviene, se vería cómo me atosigó. En esa ocasión se quitó la argolla de matrimonio delante de mis dos muchachas, me la aventó a los pies y me dijo: ‘¡Ten, ¡pin... muerta de hambre!, para que tengas qué tragar’; con lágrimas en los ojos y tragándome mi orgullo, salí de la casa porque ya no quería estar ahí", añadió.