Maribel Guardia realizó su testamento tras contagiarse de Covid-19: "Dije me voy a morir"

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante, Maribel Guardia, fue abordada por la prensa a su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) y se le cuestionó sobre su experiencia al contagiarse de Covid-19 junto a su esposo, Marco Chacón.

Frente a las cámaras del programa Venga la Alegría, la artista originaria de Costa Rica contó que llegó a temer por su vida tras enterarse de que había dado positivo a coronavirus, por lo que decidió realizar su testamento.

Me asusté mucho, de plano le dije a Julián y a Marco 'tráiganme a un abogado para hacer testamento porque me voy a morir', me asusté mucho", dijo entre risas al recordar esta medida tan drástica.

Asimismo, Maribel de 61 años contó cuáles fueron sus síntomas a lo largo de esta terrible enfermedad.

Pensé que iba a empeorar con los días, realmente no me dio nunca temperatura, a mí lo que me dio fue dolor de cuerpo, cabeza, mucho cansancio pero no pasó de ahí", explicó.

Sin embargo, la artista confesó que su pareja sentimental sí la pasó muy mal tras contraer coronavirus, por lo que requirió ayuda de un respirador artificial mientras duró su contagio.

Marco estuvo todo el tiempo con un respirador, eso fue parte de lo que le ayudó a salvarle la vida, qué suerte tuvimos en conseguirle uno", añadió.

Por último, Maribel explicó que Marco estuvo a punto de requerir hospitalización, lo cual por fortuna no sucedió debido a que no hay disponibilidad en ningún nosocomio para atender a pacientes Covid-19.

