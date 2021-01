Poncho de Nigris enfrenta acusaciones por haber contagiado a uno de sus empleados

Ciudad de México.- Durante la transmisión del programa de espectáculos, De Primera Mano, los conductores sostuvieron un enlace virtual con el influencer, Poncho de Nigris.

En su plática, el famoso fue cuestionado por las acusaciones de presuntamente haber contagiado de Covid-19 a uno de sus trabajadores, quien desafortunadamente murió.

Según explicaciones de Poncho, Arturo el carpintero que trabajaba en su casa y en un departamento que está haciendo, no obstante, ambos contrajeron la enfermedad viral en las mismas fechas, por lo que sus haters no escatimaron en inculparlo.

No sabemos quién contagió a quién, pero estábamos trabajando, no estábamos de fiesta. No sabíamos sí estábamos contagiados o si él trajo el virus en la casa", dijo.