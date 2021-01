Se confirma si Michael Keaton podría 'remplazar' a Ben Affleck como 'Batman'

Estados Unidos.- Recientemente, corrieron algunos rumores que afirmaban que Michael Keaton quien interpretó a 'Batman' en 1989, podría regresar para quedarse como el actor principal dentro del universo de películas de DC y remplazar a Ben Affleck, quien es el actual actor que da vida al personaje.

Esto se debe a una reciente reciente entrevista del The New York Times con Walter Hamada, presidente de DC Films, quien reveló algunos de los planes futuros de la compañía. las especulaciones comenzaron a correr rápidamente cuando el reportero del New York Times, Brooks Barnes, respondió a una pregunta de un fan en Twitter, donde le preguntaba si Keaton tomaría delantera como 'Batman', significando que se dejaría de lado a Affleck.

Hola @ brooksbarnesNYT. Basándose en su pieza de Hamada, algunos han interpretado que WB está haciendo 2 franquicias protagonizadas por Batman, una con Pattinson y otra con un nuevo actor. ¿Es eso correcto, o te referías a Keaton como un segundo Batman, siendo parte de una saga no centrada en Batman? ¡Gracias!"

Tras la pregunta, Barnes simplemente respondió simplemente que Keaton, por lo que se comenzó una tendencia en Twitter, lo que generó especulaciones sobre el regreso de Keaton como el Batman principal en DCEU. Sin embargo, Barnes dejó de inmediato las cosas claras en cuanto a que Michael actualmente solo tiene contrato para aparecer en The Flash.

Estuve desconectado (mudándome de apartamentos) y volví a ver esta locura de Michael Keaton. Me refería a una película en la que se ha anunciado que Keaton participará, no a un conjunto de sus propias películas de Batman. Si tuviera información sobre él más allá de 'The Flash', obviamente la habría puesto en mi artículo”, respondió

La próxima cinta de The Flash es una adaptación de DC Comics que será protagonizada por Ezra Miller en el papel principal, y contará tanto con Affleck como Keaton en el papel de 'Batman'. La película está programada para estrenarse el 1 de julio de 2022 y marcará el regreso de Michael Keaton como el personaje desde su participación en Batman Returns de 1992.