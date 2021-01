Sia explica por qué utilizó a una chica sin autismo para una película que trata del trastorno

Estados Unidos.- La cantante australiana Sia está por hacer su debut como directora con la próxima película titulada Music, la cual es protagonizada por Maddie Ziegler y Kate Hudson. Sin embargo, desde el anuncio de quienes estarían en el elenco, hubo mucha controversia, debido que la actriz es una persona sin autismo y la película trata específicamente del trastorno.

Sin embargo, tras toda la controversia, recientemente Sia explicó con más detalle por qué eligió a Maddie Ziegler, con quien ha trabajado muchas veces, como un personaje en el espectro del autismo en su nueva película una entrevista con el programa de entrevistas australiano The Project, donde declaró que no podría haber hecho el proyecto sin ella.

Me di cuenta de que no era capazismo, es decir, es capazismo, supongo, también, pero en realidad es nepotismo, porque no puedo hacer un proyecto sin ella, no quiero. No haría arte si no la incluyera".