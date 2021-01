Tragedia en Televisa: Nora Salinas se muestra devastada al dar positivo a Covid-19

Ciudad de México.- La mañana de este martes 5 de enero en Televisa se ha confirmado otra tragedia y es que Nora Salinas, famosa actriz que acaba de terminar de grabar La Mexicana y El Güero, mediante sus historias de Instagram ha revelado completamente devastada y en shock que dio positivo a Covid-19.

Salinas el pasado lunes 4 de diciembre compartió que se había realizado una prueba de coronavirus y mostró en la red social que una foto en la que se ve esta mostrando que era portadora del tan temido virus, justo después de que terminara sus grabaciones en la novela de Televisa.

Ante esto solamente señaló que está "sin palabras" y que cumplirá la cuarentena estándar en lo que se recupera del Covid-19, por lo que señaló que "nos vemos en dos semanas", mostrando así que se encuentra en shock y devastada por la mala noticia que causa tanto terror en quienes la reciben.

Sin duda para Nora esto es un poco más aterrador pues el mes de noviembre del 2019 necesito oxigeno y estuvo hospitalizada ante el cuadro severo de influenza H1N1 por el que fue afectada, incluso en deseo una feliz Navidad desde el hospital compartiendo una foto con mascarilla.

Cabe mencionar que hasta el momento no ha revelado que síntomas tiene, pero no sus millones de seguidores en sus post le han hecho saber que la apoyan, dejando sus mejores deseos para que se recupere pronto y no tenga complicaciones.