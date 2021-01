Vocalista de Intocable aclara la polémica de su vacunación: "No fue por palancas"

Texas, EU.- El vocalista del grupo Intocable, Ricardo Muñoz, fue severamente criticado el lunes pasado luego de revelar en redes sociales que ya había recibido la vacuna contra el Covid-19 antes de tiempo haciendo uso de sus “palancas”.

Ante la ola de comentarios negativos, el músico publicó un video en su cuenta de Instagram donde aclaró la situación y aseguró que su forma de explicar la manera en que logró conseguir la vacuna no había sido la correcta.

No fue por palancas, yo creo que ahí sí me equivoqué en decir cosas pensando en porque es Twitter no es un periódico serio, un periodista serio, respondí cosas como lo haría con un amigo, como de broma, no fue por eso”