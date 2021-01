Adrián Uribe habla sobre la devastadora muerte de su padre: "Su cuerpo no respondió"

Ciudad de México.- Después de estar viviendo una vida de ensueños por la llegada de su hija Emily, Adrián Uribe atravesó los últimos días por un doloroso momento como lo es la pérdida de su señor padre, misma de la que este miércoles decidió hablar.

A través de su perfil de Instagram, el presentador de Televisa compartió un video donde reveló detalles sobre la muerte de su papá, así como aprovechar para agradecer las condolencias que le han brindado de manera, escrita, llamadas y hasta presencial para él y toda su familia.

Aprovecho este video para decirles que mi padre fue una víctima más del Covid-19, mi padre estaba bien, estaba sano, a pesar de sus 77 años era un hombre entero, pero desafortunadamente su cuerpo no respondió y no pudo contra esta terrible enfermedad, en una semana se fue", mencionó.

Por lo que ante el incomparable dolor que vive, no se hizo esperar para llamar a la comunidad a que se cuide pues es sin duda una cruel y letal enfermedad, misma que hasta que se vive con un ser querido se refleja lo peligroso que puede llegar a ser.

"No me gustaría que vivieran esto que estamos viviendo nuestra familia y tantas en México e inclusive todo el mundo", mencionó el prometido de Thuany Martins, refiriéndose a que mientras muchos no se cuidan o creen en esto, lo pagan las personas más vulnerables.