Edwin Luna dedica románticas palabras a su esposa Kimberly Flores: "Te amo"

Monterrey, Nuevo León.- No todo en la vida de Edwin Luna está envuelto en la polémica, pues de vez en cuando usa sus redes sociales para compartir contenido que no resulta en una avalancha de críticas.

Tal y cómo ocurrió en unas recientes publicaciones de Instagram donde el vocalista de La Trakalosa de Monterrey presume el enorme amor que le tiene a su esposa, Kimberly Flores, a quien le dedicó un romántico mensaje junto a una foto juntos.

Te quiero mi amor, me encantaría que cuando lleguemos a ancianos un día nos sentemos a pensar y digamos, lo cumplimos tal como lo prometimos y seguir aquí juntos por siempre, con favor de Dios así será ”.

Además, Edwin Luna publicó otra instantánea donde ambos se dan un tremendo beso en la playa y de igual manera aprovechó para colocar un texto donde le expresa a la guatemalteca las cosas que quiere hacer a su lado.

No te digo que bajo las estrellas porque sería una mentira, tampoco te diría que te llevo hasta la Luna porque, aunque algunos ya lo han hecho, aún no tengo el dinero para hacerlo. Algo que podría sería recorrer el mundo, pero aun así no sé si podría ya que el 2020 cambió todo en un segundo.