Horacio Pancheri revela estar profundamente enamorado de Marimar Vega tras tatuarse su nombre

Ciudad de México.- Hasta este momento, Horacio Pancheri y Marimar Vega, han logrado demostrar que son una de las parejas más sólidas en el mundo de la farándula.

Juntos han logrado sobrevivir a la cuarentena por Covid-19, además de que constantemente de muestran el gran amor que se tienen el uno al otro, tanto así, que el actor decidió llevar las cosas a un nuevo nivel.

A través de su cuenta de Instagram, el Horacio compartió con los fans el nuevo tatuaje que se hizo en honor a la bella actriz que logró robarle el corazón.

Cabe recordar, que una pasada entrevista con el programa Sale el Sol, el galán argentino mencionó ser un apasionado por los tatuajes y que estaría dispuesto a tatuarse algo que le recuerde a su amada.

Su cuerpo me tatuaría por qué no, me encantan los tatuajes, quién dice que el día de mañana me tatúe su nombre”, dijo.