The Weeknd aparece con escalofriante cambio de 'look' e internautas reaccionan con memes

Estados Unidos.- El 2021 comenzó con sorpresas y una de las más impactantes fue el transformado rostro del famoso cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye, el cual es mayormente conocido por su nombre artístico The Weeknd, pues en el mostraba una cara drásticamente alterada en el video musical de su tema Save Your Tears, de su álbum lanzado en 2020, After Hours.

En el video de 4 minutos, el exnovio de Selena Gomez baila por todo un salón de baile mientras se vele ve casi irreconocible, pues luce una apariencia similar a la de una cirugía plástica que incluye labios completamente llenos, una nariz y cicatrices de cirugía en las mejillas y los pómulos hinchados.

Tras la extraña e incomoda imagen nueva del interprete de Blinding Lights, los usuarios de redes sociales no trataron en reaccionar y compartir bastantes memes al respecto, debido a que además de parecerles impactante, considera que es muy gracioso, puesto que no luce como él mismo para nada.

Sin embargo, Mientras los fanáticos especulaban sobre la impactante transformación de The Weeknd, el artista Mike Marino de Prosthetic Renaissance confirmó en Instagram que el look es en realidad una prótesis. Por lo que muchos comenzaron a tranquilizarse, ya que el artista había aparecido con vendas en la cara para los American Music Awards 2020, sin embargo, todo está relacionado al concepto de su nuevo álbum.