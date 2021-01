Amber Heard se burla de los fans de Johnny Depp y afirma que ama ser una villana

Estados Unidos.- Uno de los temas que más dominaron durante el transcurso del 2020, fue el juicio entre el actor Johnny Depp, el diario The Sun y también su exesposa, la también actriz Amber Heard, donde Depp demandaba al diario tras acusarlo de "golpeador de esposas".

Sin embargo, a pesar de que se demostró que al igual que Johnny, Amber también había cometido algunos actos violentos en contra de la exestrella de Piratas del Caribe, el único que salió perdiendo fue el, que además, fue despedido de diversos proyectos que tendría preparados para las próximas fechas.

Ese hecho, hizo enojar bastante a los fanáticos del actor y desde entonces, no han dejado de calificar a la actriz de una "mujer malvada", entre otras cosas más, cosa de que ella está bastante enterada e hizo referencia a ello en una entrevista con The Hindu, donde habló de las diferencias entre su personaje en la serie The Stand y el de la película Aquaman.

¡En lo que parezco ser realmente buena es en lograr que la audiencia crea en el personaje de la mujer villana!. En realidad, en Aquaman, fue un poco diferente para mí interpretar a alguien que no está usando sus formas femeninas para traer el mal al mundo. Pero Nadine, por otro lado, es un personaje que viene con mucho bagaje psicológico. Hay mucha preparación para, francamente, cómo se comporta la gente cuando ha sido arreglada", comentó

Con respecto a la serie, The Stand se ha visto bastante afectada por los seguidores de Depp, quienes han hecho lo imposible por que esta fracase. Primeramente, sabotearon el estreno de la misma haciendo maratones del actor y comentando en Twitter para que no fuese tomado en cuenta y lo más reciente fue que han comenzado a llenar de malas críticas el show.