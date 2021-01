Edwin Luna presume su increíble cambio físico tras comenzar a ejercitarse

Cancún, Quintana Roo.- El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir con ellos un video donde compara el increíble cambio físico que ha sufrido gracias a su dedicación al ejercicio.

A través de su cuenta de Instagram, el esposo de Kimberly Flores publicó una imagen donde compara el antes y el después de comenzar a ejercitarse con regularidad y a cuidar su alimentación, dejando en evidencia que ahora posee una anatomía más definida y sin barriga.

Cuando les digo que me gusta hacer ejercicio lo primero que me responden es: pero si nunca estuviste con sobrepeso. Ahora los invito a observar bien este pequeño video en donde podrán descubrir si existe alguna diferencia de hace alrededor de 1 año y medio al día de hoy. En la parte de abajo, es la primera fotografía cuando yo también pensaba que no tenía sobrepeso pero que podría hacer algo por mí, hoy me doy cuenta que en realidad sí hay gran diferencia."