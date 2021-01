Flor Silvestre: Esta es la herencia que dejó la madre de Pepe Aguilar antes de morir

Ciudad de México.- A poco más de un mes del fallecimiento de Doña Flor Silvestre, Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, contó que el cantante se ha convertido en el tanatólogo de la familia, además de revelar que la actriz mexicana dejó repartida su herencia antes de morir.

Durante la entrevista que concedió para el programa Sale el Sol, Marcela confesó que el intérprete de Miedo se encuentra triste, pero fuerte ante la partida de su madre.

Lee también: "No se va a morir nunca en mí": Pepe Aguilar habla sobre la muerte de su madre, Flor Silvestre

Ha sufrido mucho, pero él siempre es, él ya mismo es coach de vida, y él es muy estudioso y siempre está tratando de superarse y de encontrar el camino. Tenemos coach de vida, tanatólogo y todas esas cosas en mi hermano Pepe, que nos da pláticas, nos pone ejercicios mentales, todo el día trabaja en él mismo y está mejor, pero sí le pegó y le pegó mucho", contó.

Al respecto de los temas económicos y lo que les heredó Doña Flor, Rubiales explicó: "No hemos repartido nada, ella nos repartió lo valioso, las joyas, a mí me dio su anillo de compromiso, muy bonito, a mi hermana le dio otro, y su cuarto no hemos tocado nada, está cerrado con llave y cuando estemos más tranquilos ya veremos las cosas. Hizo su testamento... muy linda, ella ya no tenía nada, todo lo había dado muy pensadamente y ya todo repartido".

Podría interesarte: ¡Qué triste! Flor Silvestre murió sin que Ángela Aguilar cumpliera con esta petición

Ante la pregunta sobre si el rancho 'El Soyate' sería repartido entre todos los hermanos, Marcela detalló:

Es para Pepe y para Toño porque ellos fueron los que trabajaron ese rancho".

Finalmente, la hermana de Pepe Aguilar aseguró que para ella no existe ningún problema por la forma en que su madre repartió sus bienes, pues ella se quedó con lo más preciado que fue su amor.