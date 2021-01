Juan Manuel Bernal, actor de 'Monarca', revela que casi muere: "Estuve grave"

Ciudad de México.- El aclamado actor mexicano, Juan Manuel Bernal, confesó que recientemente su vida corrió peligro al grado de casi morir tras entrar al quirófano por una cirugía de emergencia.

El protagonista de la exitosa serie Monarca en Netflix concedió una entrevista exclusiva al conductor Javier Poza para su programa en Grupo Fórmula y aquí contó la "pesadilla" que vivió luego de que le diagnosticaran apendicitis.

De acuerdo con el portal de la revista TVNotas, Juan Manuel comenzó con un dolor abdominal que le duró por dos semanas y creyó que se trataba de una hernia inguinal. Un médico lo revisó y confirmó que su apéndice sí estaba inflamado, por lo que requirió una operación inmediata.

La cirugía de emergencia se complicó y aquí fue donde la vida del actor se puso en riesgo, por fortuna ahora él vive para contarlo.

Tuve una emergencia de apendicitis, complicó de más. Estuve grave, pero Dios es muy grande y salí adelante, y entonces me vine a recuperar a la playa un rato, a estar tranquilo y recuperarme", contó.

Sin embargo, la situación de Bernal no fue nada fácil pues antes de que le dieron el diagnóstico de apendicitis, algunos hospitales lo catalogaron como caso Covid-19 y se negaron a atenderlo.

Fue una pesadilla en la calle del infierno. Varios hospitales donde me recibían en urgencias, pero luego me expulsaron de dos. Me dijeron que tenía que ir a un hospital covid porque yo tenía covid, lo cual afortunadamente era mentira. Todo esto era por el dinero, sacarte el mayor dinero en urgencias y luego expulsarte".